Degrado in piazzale Pablo | rifiuti abbandonati sulle panchine e nelle aree verdi

Nella mattinata di mercoledì 6 maggio, alcuni residenti di Parma hanno inviato immagini che mostrano rifiuti abbandonati sulle panchine e nelle aree verdi di piazzale Pablo, situato accanto ai giochi per bambini. La zona si presenta in uno stato di degrado, con rifiuti sparsi in diverse parti dello spazio pubblico. La segnalazione evidenzia il problema di incuria in questa area della città.

Rifiuti abbandonati sulle panchine e nelle aree verdi, di fianco ai giochi dei bambini. Siamo in piazzale Pablo a Parma: è questa la situazione, come segnalano alcuni residenti - che hanno inviato le immagini - del piazzale nella mattinata di mercoledì 6 maggio. "La situazione è quasi sempre così.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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