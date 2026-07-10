Nella mattinata di ieri, un uomo ha rubato alcuni oggetti in un negozio e si è dato alla fuga. Dopo essere stato fermato dalla polizia, è stato arrestato per furto e portato in tribunale per il processo per direttissima. Più tardi, lo stesso uomo ha accoltellato una donna alla fermata della metropolitana del Duomo, dopo che lei lo aveva osservato. L’aggressione ha causato ferite, e l’uomo è stato subito arrestato.

Saidi Mohammed, l’algerino che nel pomeriggio di ieri ha sfregiato una donna nella fermata della metropolitana del Duomo solo perché lo ha guardato, non era un soggetto sconosciuto. Anzi, nelle 12 ore precedenti l’aggressione ha perfino fatto un passaggio in tribunale per un’ udienza per direttissima, al termine della quale è stato rimesso a piede libero. Dalle 4 del mattino di giovedì 9 luglio, infatti, ha distrutto diverse auto in corso Buenos Aires, una delle arterie principali di Milano. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine, che l’hanno fermato per tentato furto aggravato mentre armeggiava con un’auto nel tentativo di rubare al suo interno e nel corso della perquisizione gli hanno trovato addosso anche oggetti rubati poco prima in zona Lambrate, quindi lo hanno denunciato anche per furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I furti, il processo per direttissima e l’accoltellamento: l’assurda mattinata di Saidi Mohammed

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