I dolcificanti senza calorie possono alterare il metabolismo? Ecco cosa dice uno studio

Uno studio ha analizzato l’effetto dei dolcificanti senza calorie sul metabolismo. La ricerca si è concentrata sul modo in cui questi sostituti influenzano i processi metabolici rispetto allo zucchero tradizionale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati, ma il tema coinvolge la possibilità che i dolcificanti possano modificare le risposte fisiologiche legate all’assunzione di zuccheri. La sostituzione dello zucchero con dolcificanti è spesso associata a comportamenti dietetici, come l’uso al bar nel caffè.

Ti puoi accorgere che qualcuno sta a dieta andando al bar e vedendo chi mette il dolcificante nel caffè al posto dello zucchero. Sostituire la bustina di zucchero con il dolcificante è infatti uno dei primi gesti, quasi simbolici, che compie chi dice di voler dimagrire e iniziare la dieta. Al di là dell'impatto sull'effettiva perdita di peso, alcuni studi hanno evidenziato come quel gesto non sia privo di conseguenze. I dolcificanti artificiali e altri sostituti dello zucchero privi di calorie potrebbe influenzare negativamente il metabolismo e la salute intestinale. Quanto emerso da alcune ricerche realizzate... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Scientists Warn Common Sweetener May Quietly Alter Metabolism and Energy Regulation Mechanisms

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