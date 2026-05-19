Dopo il pranzo, molte donne notano una sensazione improvvisa di stanchezza, sonnolenza e una forte voglia di zuccheri. Questi sintomi possono essere collegati ai cambiamenti ormonali che avvengono durante la perimenopausa. Una donna di 47 anni, con cicli irregolari da alcuni mesi, ha riferito di aver sperimentato questi segnali, che sono stati associati a variazioni nei livelli di glicemia e nel metabolismo. Il suo ginecologo ha rassicurato che non ci sono preoccupazioni particolari in quel momento.

H o 47 anni, il ciclo è diventato irregolare da qualche mese. Niente di preoccupante, dice il mio ginecologo. Ma da un po’ dopo pranzo mi sento a pezzi, stanca in un modo strano, ho proprio un calo di energia e ho voglia di dormire. Soprattutto quando mangio pasta o riso. Gli esami sono tutti nella norma. Il medico mi ha detto di sfuggita che forse c’entrano gli ormoni, ma non mi ha spiegato perché. Può essere davvero così? Alimentazione corretta: dieci regole per mangiare sano X Il ruolo degli estrogeni nella sensibilità insulinica. Sì, può dipendere dagli ormoni. Ed è una delle connessioni di cui si parla meno di tutta la transizione perimenopausale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stanchezza improvvisa, sonnolenza e voglia di zuccheri dopo pranzo possono essere legati agli ormoni della perimenopausa. Ecco cosa succede a glicemia e metabolismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'attrice parla della paura costante di essere destinata a morire dopo essere sopravvissuta all'aneurisma: ecco perché succedeEmilia Clarke è tornata a raccontare pochi giorni fa in un podcast dei suoi aneurismi.

Temperatura che cambia continuamente: cosa succede al corpo tra raffreddori, pressione e stanchezza? Ecco come proteggere davvero la saluteGiornate che sembrano già estive, con punte fino a 25-26°C, seguite da un ritorno più fresco nel giro di poche ore o di un weekend.

Adolescenti e sonno: quando la stanchezza non è solo pigriziaScopri perché gli adolescenti faticano a dormire bene: tra ritmi biologici, stress emotivo e smartphone. Consigli per aiutarli a riposare meglio. nostrofiglio.it

Stanchezza di primavera: cosa succede al corpo e come ritrovare energia senza forzareCambia la stagione, arriva la primavera e l'inizio spesso è in salita, accompagnato da una stanchezza difficile da affrontare. Una soluzione però c'è e permettere di ritrovare grande energia. lsdi.it