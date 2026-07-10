i de laurentiis pronti a rinunciare a 9 milioni di euro di crediti per salvare il bari

I De Laurentiis sono disposti a rinunciare a 9 milioni di euro di crediti per aiutare il Bari. La società si trova sotto esame dopo le contestazioni sui bilanci avanzate dalla Procura locale, che ha anche avanzato una richiesta di fallimento. La decisione di rinunciare ai crediti mira a sostenere la squadra e a evitare il fallimento. La questione legale continua a essere al centro dell’attenzione.

La situazione economica del Bari resta al centro dell’attenzione dopo le contestazioni mosse dalla Procura del capoluogo pugliese sui bilanci della società, con la richiesta di istanza di fallimento avanzata dagli inquirenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, la proprietà guidata dalla famiglia De Laurentiis starebbe valutando una serie di interventi per mettere in sicurezza i conti del club. I De Laurentiis pronti a rinunciare ai crediti. Come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, una delle ipotesi allo studio riguarda i crediti vantati dalla Filmauro, la società che rappresenta la cassaforte della famiglia De Laurentiis, nei confronti del Bari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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