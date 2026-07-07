La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di due società di calcio, Napoli e Bari, nel quadro di un'indagine su una presunta bancarotta. Sono stati sequestrati documenti e sono in corso verifiche. L'indagine riguarda un presunto buco di circa 30 milioni di euro. Le indagini sono state avviate dalla procura competente e coinvolgono la famiglia di proprietà delle società calcistiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Il calcio italiano è da anni colmo di bufere giudiziarie. Alcune di queste hanno vita breve e altre, invece, durano anni. Si torna a parlare della famiglia De Laurentiis, con la Guardia di Finanza che ha avviato una serie di perquisizioni nelle sedi della Ssc Napoli e della Ssc Bari. I due club sono riconducibili alla holding Filmauro e l’operazione rientra nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Bari. Si parla di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Al centro degli accertamenti c’è un presunto buco da 30 milioni di euro. Una situazione molto delicata, con gli indagati che sono Aurelio e Luigi De Laurentiis. Padre e... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Bari e Napoli, indagati i De Laurentiis per bancarotta: nel mirino un buco da 30 milioni

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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

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De Laurentiis indagati per bancarotta: perquisizioni al Napoli e Bari da parte della Guardia di Finanza.Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso le sedi delle squadre di calcio di Bari e Napoli.

Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della finanza a Bari e NapoliPerquisizioni in corso presso le sedi di una società calcistica, della squadra di calcio e di una società di produzione cinematografica, nell'ambito...

Temi più discussi: Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta sul Bari: indagati i De Laurentiis. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci.

#Calcio Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta in relazione a 30 milioni di debiti. Perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche Bari e Napoli. Al centro delle indagini la cessione di un calciatore. x.com

Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi reddit

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