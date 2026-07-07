I De Laurentiis indagati per bancarotta | perquisizioni a Napoli e Bari la Procura indaga su 30 milioni di debiti e operazioni tra i club

La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari, entrambe controllate dalla famiglia De Laurentiis, il 7 luglio. La Procura indaga su circa 30 milioni di debiti e sulle operazioni finanziarie tra i due club. Le verifiche riguardano aspetti contabili e patrimoniali legati alle società. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’indagine o sui soggetti coinvolti.

De Laurentiis sotto indagine: blitz della Finanza a Napoli e Bari, la Procura valuta 30 milioni di debiti e operazioni tra i club. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni nella mattinata di martedì 7 luglio nelle sedi del Bari e del Napoli, entrambe società controllate dalla famiglia De Laurentiis. I proprietari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, risultano infatti indagati dalla Procura di Bari con l’accusa di bancarotta fraudolenta, un’ipotesi che apre uno scenario giudiziario di grande rilevanza per il calcio italiano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo quanto riportato da... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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De Laurentiis indagati per bancarotta: perquisizioni a Napoli, Bari e Roma

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