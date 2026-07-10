Un collaboratore di giustizia ha descritto il suo ruolo come l’alter ego economico di un clan mafioso. Durante un’udienza, si è presentato nascosto dietro un paravento, rivelando dettagli su un'organizzazione criminale chiamata Hydra, costituita da due gruppi e quattro teste. La sua testimonianza ha fatto luce sulle connessioni tra diverse mafie e sull’unione di queste entità nel contesto di un consorzio criminale.

“Io sono l’ alter ego economico del clan Mazzei di Cosa nostra ”. Pochi minuti dopo essersi accomodato davanti alla corte, nascosto da un paravento, ieri mattina, il collaboratore di giustizia William Cerbo in dieci parole ha riassunto il suo ruolo. Capelli tirati all’indietro e ben pettinati, abito coordinato verde, camicia bianca, mocassini Tod’s, anche nell’aula bunker di San Vittore prima di addentrarsi nei sotterranei dell’inchiesta Hydra sul Consorzio di mafie, mantiene intatto il suo stile. Scarface lo hanno soprannominato perché ai tempi in cui cavalcava l’onda mafiosa si fece costruire una villa identica a quella di Al Pacino-Tony Montana nel film di Brian De Palma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hydra, lo zibaldone criminale del pentito Scarface e l’alba del Consorzio: “Due gruppi, quattro teste, ecco l’unione di mafie”

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