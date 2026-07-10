Un uomo, noto come “Scarface”, ha raccontato di essere il re delle truffe tra Catania e Milano. Ha dichiarato di essere nato nel sistema delle tre mafie e di aver gestito attività illegali per anni. Durante un interrogatorio, il “reggente” del clan catanese Mazzei, Sebastiano Mazzei, ha incaricato William Alfonso Cerbo di eseguire compiti, tra cui un commento ironico rivolto a un gatto.

"I baffi glieli fai portare al gatto". Con queste parole il “reggente“ del clan catanese Mazzei, Sebastiano Mazzei, incaricava William Alfonso Cerbo, pentito nel processo Hydra, di continuare, all’interno della criminalità organizzata, a fare quel che gli riusciva meglio: arricchire le casse del clan con le bancarotte fraudolente, maneggiare società “vuote“ al solo scopo di farle fallire. È quanto racconta Cerbo, detto “Scarface“, oggi collaboratore di giustizia, sentito ieri al banco dei testimoni nel processo Hydra, nell’aula bunker di Via Filangieri. Parla dietro a un paravento bianco e conferma in molti punti i verbali degli interrogatori resi ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Hydra, le confessioni di ‘Scarface’. Io, re delle truffe tra Catania e Milano: "Sono nato nel sistema delle tre mafie"

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