Lo Stretto di Hormuz è stato richiuso, facendo salire il prezzo del gas in Europa a circa 50 euro al megawattora. La tensione tra Stati Uniti e Iran nel Golfo ha causato questa nuova escalation. I mercati energetici sono nuovamente in allerta, con il costo del gas che torna a livelli elevati. La chiusura dello stretto ha provocato preoccupazioni sulla stabilità delle forniture energetiche.

I mercati energetici tornano a tremare a causa dello Stretto di Hormuz. Con la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, il prezzo del gas europeo è risalito fino a circa 50 euro al megawattora. È di fatto tornato in Europa il fantasma della vulnerabilità energetica, che sembrava di fatto allontanato dai nostri radar. Una situazione a dir poco delicata, neanche a dirlo, con lo Stretto che è uno dei punti di strozzatura più critici nell’intero sistema energetico mondiale. È lungo appena 33 km nell’area più stretta, ma è attraversato ogni giorno da circa 20 milioni di barili di petrolio e da un quantitativo rilevante di Gnl (gas naturale liquefatto). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Hormuz richiude e il gas torna a 50 euro: l’Europa riscopre il rischio energetico

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