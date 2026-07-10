Hormuz di nuovo bloccato L’Europa | lo scenario peggiora e si spacca sugli eurobond

Lo stretto di Hormuz è stato di nuovo chiuso, interrompendo il traffico marittimo. Durante l’Eurogruppo, il governo spagnolo ha proposto di creare un debito comune di 850 miliardi di euro. L’Italia ha espresso il suo consenso, mentre alcuni paesi dell’Unione Europea si sono opposti, considerando la proposta troppo rischiosa. La discussione si è concentrata sulle modalità di emissione degli eurobond e sulle possibili ripercussioni finanziarie. La questione resta aperta e ancora non si sono raggiunti accordi definitivi.

All’Eurogruppo la proposta del governo spagnolo: nuovo debito comune per 850 miliardi di euro. Roma d’accordo, ma i frugali alzano le barricate. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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