Il blocco dello stretto di Hormuz rappresenta una minaccia concreta per il sistema energetico globale, con possibili conseguenze di vasta portata. Mentre i giornali dedicati alle notizie internazionali dedicano meno attenzione alla guerra in Iran, le pubblicazioni specializzate segnalano un aumento di preoccupazioni riguardo a un possibile aggravarsi della situazione. La chiusura dello stretto, via strategica per il traffico marittimo e il trasporto di petrolio, potrebbe portare a un collasso delle forniture e a un incremento dei prezzi sui mercati mondiali.

Della guerra in Iran non si parla quasi più sulle prime pagine dei giornali, ma se andate a vedere quello che scrivono le riviste specializzate troverete che comincia a tirare una certa arietta frizzantina di preoccupazione. Si sta diffondendo l’idea che i veri problemi, dopotutto, non siano il caso Garlasco, il cane di Michele Serra o la famiglia nel bosco. Siamo in grossi guai con la chiusura dello stretto di Hormuz. Non vi sto a dare troppi dettagli. Vi dico soltanto che ci sono almeno cinque risorse fondamentali che finora passavano indisturbate per lo stretto di Hormuz: petrolio, gas naturale, zolfo, urea (e altri composti azotati), ed elio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con lo stretto di Hormuz chiuso si rischia il collasso del sistema: uno scenario da tempesta perfetta

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Stretto di Hormuz chiuso: l'economia mondiale al collasso

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