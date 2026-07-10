Il trailer completo di Hope di Na Hong-Jin è finalmente qui in vista della sua uscita negli Stati Uniti del 9 settembre con Neon e ha qualcosa per tutti. Beh, almeno a tutti quelli che si godono i loro film con enormi mostri alieni, astronavi giganti che precipitano dal cielo e sequenze d’azione ridicolmente esagerate. Da Cannes al grande schermo. Il vivace thriller d’azione fantascientifico, Hope, ha scosso una Cannes dormiente all’inizio di quest’anno. E lo ha fatto con uno slot a tarda notte in Competition, emergendo con molti che già dichiaravano il film di 160 minuti un classico di culto. Scritto e diretto dall’autore coreano Na (“The Wailing”), “Hope” è interpretato da Hwang Jung-Min, Zo In-Sung, Hoyeon, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander e Michael Fassbender. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Hope’: mostri alieni giganti e navi spaziali nel trailer ufficiale

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They Found A Legendary Deep Space Treasure... Then The Galaxy Declared War | Full Movie

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