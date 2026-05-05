È stato pubblicato il nuovo trailer del film intitolato “Odissea”, diretto da Nolan. In pochi minuti si può notare che il film si distingue da una semplice trasposizione del poema di Omero, proponendo un’interpretazione originale del mito. La pubblicazione del trailer ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, evidenziando già alcune delle tematiche e delle atmosfere che caratterizzeranno il lungometraggio.

Milano, 5 maggio 2026 – È online il nuovo trailer di ‘Odissea’, e bastano pochi minuti per capire che non sarà una semplice trasposizione del poema di Omero. Più che la trama, è il respiro epico e tipico di Nolan a conquistare, tra creature mitologiche e immagini potenti. Un trailer che mostra il mito (senza spiegarlo del tutto). Il nuovo trailer di Odissea aumenta l’hype che circonda la produzione di Nolan. In pochi frammenti si intravedono alcune delle tappe più iconiche del viaggio di Ulisse, interpretato da Matt Damon, impegnato nel suo ritorno a Itaca dopo la guerra di Troia. Ci sono i giganti, riconducibili ai Lestrigoni, che dominano lo schermo con una presenza quasi primordiale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Odissea di Nolan prende forma: nel nuovo trailer mostri, mito e un’epica travolgente

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È arrivato il nuovo trailer di ‘Odissea’ di Christopher Nolan Lo trovate nei commenti - facebook.com facebook

Universal ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di “Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan e probabilmente il più atteso del 2026, basato sull’omonimo poema greco attribuito a Omero. Si vede qui: x.com