Universal Pictures ha diffuso il nuovo trailer del film Odissea, diretto da Christopher Nolan. Il trailer mostra scene di battaglie epiche e incontri con giganti cannibali, tratte dal celebre poema omerico. Il film è un adattamento del classico antico, e la sua uscita è molto attesa. Nolan firma un progetto che riprende il mito dell’eroe in un’interpretazione visivamente imponente.

Universal Pictures ha rilasciato il nuovo, imponente trailer di Odissea (The Odyssey), l’attesissimo adattamento del poema omerico firmato dal premio Oscar Christopher Nolan. Il filmato, presentato in anteprima durante una puntata del Late Show with Stephen Colbert, offre uno sguardo molto più ampio sulla visione di Nolan, confermando l’ambizione visiva tipica del regista di Oppenheimer. Il trailer ci permette di apprezzare Matt Damon nei panni di Ulisse, affiancato da un cast che definire “all-star” è quasi riduttivo. Tra le immagini più spettacolari spiccano Charlize Theron nel ruolo della maga Circe e Robert Pattinson nei panni di Antinoo, l’usurpatore che tenta di sottrarre il regno di Itaca al protagonista.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Odissea: Christopher Nolan riscrive il mito nel nuovo trailer, tra giganti cannibali e battaglie epiche

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