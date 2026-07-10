Un giovane di 20 anni ha confessato di aver ucciso la madre, una donna di 58 anni, nella casa di vacanza della famiglia a Sanremo. La confessione è avvenuta davanti al giudice per le indagini preliminari. La polizia sta verificando le circostanze dell’omicidio, avvenuto in via Hope. La donna è stata trovata morta nella sua abitazione, mentre il figlio ha ammesso il delitto. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi e le modalità dell’omicidio.

Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso davanti al gip di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa di vacanza della famiglia in via Hope, a Sanremo. Il delitto risale alla sera del 6 luglio. La confessione è arrivata durante l’udienza di convalida, durata circa due ore e mezza. Il giovane, residente a Cusago e studente di Economia aziendale, è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. La svolta è maturata dopo giorni di sospetti e dichiarazioni ritenute contraddittorie dagli investigatori. A confermare quanto accaduto in aula è stato l’avvocato Alessandro Moroni, che assiste Oldani insieme al collega Giovanni Briola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ho ucciso mia madre”. Svolta choc nell’omicidio di Lorella: il figlio ha confessato

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