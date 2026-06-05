A San Vittorino, periferia di Roma, un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver confessato di aver ucciso la madre. La polizia ha trovato il cadavere nascosto in casa. L’indagato ha ammesso il delitto durante un interrogatorio. La scena del crimine è stata sequestrata, e sono in corso le verifiche per chiarire i motivi dell’omicidio. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Una madre di 78 anni è stata uccisa dal figlio 48enne a San Vittorino, nell’estrema periferia di Roma. L’omicidio, come riferisce l’ANSA, è avvenuto al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso di aver tolto la vita al genitore. “Ho ucciso mia madre”, ha confessato l’uomo che si trova ora in stato di fermo in caserma per l’accusa di femminicidio. Il corpo – su indicazione del 48enne – è stato rinvenuto in un manufatto in cemento dove era stato nascosto. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio a Roma a San Vittorino, "ho ucciso mia madre": figlio 48enne arrestato, aveva nascosto il cadavere

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