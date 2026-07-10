Hekima ha annunciato l’uscita di un nuovo album, Ruling Sounds, che si distingue per una produzione lenta e curata nei dettagli. L’artista ha scelto di dedicarsi a una ricerca sonora approfondita, mantenendo un forte legame con la cultura reggae. L’album presenta tracce che riflettono questa attenzione, in un momento in cui molta musica viene ascoltata in modo rapido e superficiale.

In un periodo in cui gran parte della musica viene consumata velocemente, Hekima continua a seguire una strada diversa. Con Ruling Sounds sceglie di rallentare, costruendo un album in cui ogni dettaglio nasce da una precisa ricerca sonora e da un forte legame con la cultura reggae. Non si tratta di un semplice omaggio alle origini del genere, ma di un lavoro che dimostra come certe sonorità possano ancora parlare al presente senza rinunciare alla propria identità. Per Atom Heart Magazine, Hekima ripercorre le influenze che hanno formato il suo percorso, racconta il valore della produzione artigianale, il rapporto con gli strumenti, l’evoluzione del suo metodo di lavoro e il ruolo che la spiritualità continua ad avere nella sua musica. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Hekima e la ricerca del suono autentico. Intervista su Ruling Sounds

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing

Notizie e thread social correlati

Giorgio Marchesi, intervista al Buonvino di Rai 1: “Un uomo autentico senza essere un maschio alfa”In un’intervista trasmessa da una nota emittente nazionale, l’attore ha descritto il personaggio di un commissario come un uomo che combina...

“Il primo verso è di Dio, il resto è tutto mio!” al teatro di Orsogna: quando la parola diventa suono e il suono ritorna origineAl teatro di Orsogna si è tenuto un evento che ha coinvolto il pubblico con un mix di suoni e culture.

Si parla di: Hekima, perché un produttore hip hop dovrebbe ascoltare Ruling Sounds; Hekima, il Sound system è l’altra faccia della musica urbana.