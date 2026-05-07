In un’intervista trasmessa da una nota emittente nazionale, l’attore ha descritto il personaggio di un commissario come un uomo che combina delicatezza e autenticità, senza aderire agli stereotipi tradizionali di mascolinità. Ha spiegato come il ruolo si differenzi da quello di un maschio alfa, evidenziando la fragilità e la sensibilità come caratteristiche fondamentali. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche del personaggio e sul modo in cui queste si riflettano nella narrazione.

Buonvino, il protagonista dell’omonima serie Palomar in onda su Rai 1 il e il 14 maggio tratta dai romanzi di Walver Veltroni, non è il classico poliziotto televisivo. Non ha il cinismo dell’uomo disilluso, non vive di scatti d’ira, non alza la voce per imporsi. Non è uno di quei personaggi che entrano in scena e sembrano sapere già tutto, degli altri e di se stessi. Al contrario, Buonvino è un uomo che dubita, che osserva, che ascolta. Un uomo che si concede il lusso, rarissimo, di non sentirsi sempre nel giusto. Forse è proprio questo a renderlo diverso. E, in fondo, profondamente contemporaneo. In un immaginario pieno di investigatori tormentati, di commissari spezzati, di uomini incapaci di mostrare fragilità, Buonvino sceglie un’altra strada.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgio Marchesi, intervista al Buonvino di Rai 1: “Un uomo autentico senza essere un maschio alfa”

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Diretta da Milena Cocozza, con Giorgio Marchesi, Serena Iansiti, Francesco Colella, Matteo Olivetti, Daniela Scattolin, Ivan Zerbinati. Tratta dai romanzi di Walter Veltroni, editi da Marsilio Editori. x.com