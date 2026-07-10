Harry solo a Londra | Meghan Archie e Lilibet pronti a raggiungerlo a sorpresa

Harry è arrivato a Londra da solo e si trova attualmente nella capitale britannica. Nei prossimi giorni, potrebbe essere raggiunto da Meghan, Archie e Lilibet, anche se non sono previsti eventi pubblici ufficiali. La famiglia potrebbe riunirsi senza annunci o cerimonie pubbliche. La visita di Harry è stata confermata, ma non ci sono dettagli su eventuali incontri privati o incontri con altri membri della famiglia.

Londra, 10 luglio 2026 – Dopo mesi di attesa, Harry è tornato finalmente nel Regno Unito da solo, ma presto il suo viaggio a Londra potrebbe trasformarsi in una riunione di famiglia anche senza eventi pubblici in programma. Secondo alcune indiscrezioni, Meghan Markle e i due figli della coppia, Archie e Lilibet, potrebbero raggiungerlo nei prossimi giorni, anche se al momento non sono arrivati annunci ufficiali da parte dei Sussex. La notizia ha subito fatto il giro del mondo perché riporterebbe l'intera famiglia a Londra dopo anni di assenza. L'ultima apparizione pubblica dei Sussex al gran completo nel Regno Unito risale al 2022, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Prince Harry Arrives Alone: Meghan, Archie & Lilibet Skip London Visit

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