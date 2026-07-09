Re Carlo ha chiesto al Principe Harry di accelerare i piani per portare i figli, Archie e Lilibet, a Londra. Harry sta cercando di organizzare il viaggio, mentre il nonno desidera rivedere i nipoti. La situazione riguarda i tempi e le modalità del trasferimento dei bambini, ancora da definire. Nessuna conferma ufficiale sui dettagli, ma si parla di una corsa contro il tempo per organizzare il viaggio.

C’è un nonno che spera di riabbracciare i nipotini, e un padre che si sta muovendo in fretta per rendere possibile questo momento. Al centro della vicenda, ancora una volta, ci sono il Principe Harry e Re Carlo, alle prese con un incastro complicato. Il Duca di Sussex è nel Regno Unito, perché deve mantenere fede ai suoi impegni, ma è arrivato da solo: Meghan, il piccolo Archie e la piccola Lilibet sono rimasti negli Stati Uniti. Eppure, a sorpresa, soprattutto dopo le notizie meste degli ultimi giorni, la porta per un incontro non sembra affatto chiusa. Anzi. Harry alla ricerca di un piano per far ricongiungere Archie e Lilibet con Re Carlo. Il motivo di tanta prudenza ha un nome che conosciamo bene: la protezione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Harry, la corsa per portare Archie e Lilibet a Londra: interviene Re Carlo

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