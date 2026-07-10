Bertie Carvel ha descritto il suo ruolo come Cornelius Caramell nella nuova serie TV di Harry Potter come “umano e commovente”. Prima di questa interpretazione, l’attore aveva lavorato come Baelor Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms. La sua partecipazione alla serie è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sulla trama o sulla data di uscita. Carvel ha anche parlato del passaggio tra i due personaggi, sottolineando le differenze tra i ruoli.

Bertie Carvel racconta il passaggio da Baelor Targaryen di A Knight of the Seven Kingdoms, anticipando poi il ruolo di Cornelius Caramell nella nuova serie TV di Harry Potter. Avevamo incontrato Bertie Carvel a Roma lo scorso gennaio, quando HBO Max è stata lanciata con la premiere di A Knight of the Seven Kingdoms, lo ritroviamo ora a Rimini per l'Italian Global Series di cui è stato ospite. Nel mentre la serie spin-off de Il trono di spade è stata un successo e guardiamo avanti, a un altro grande franchise: quello di Harry Potter in arrivo a Natale. L'attesa è tanta, così come la curiosità, e ci sediamo insieme all'attore consapevoli che non ci potrà dire molto sul nuovo progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, la serie: Bertie Carvel il suo Cornelius Caramell "umano e commovente"

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Harry Potter HBO Series: Bertie Carvel Reveals His Take on Cornelius Fudge

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