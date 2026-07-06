Bertie Carvel | da Knight of the Seven Kingdom a protagonista dell’Italian Global Series

Un attore noto per aver interpretato un cavaliere nel celebre universo fantasy è stato presente ieri sera al Cinema Fulgor sulla Riviera Romagnola. La sua partecipazione ha attirato numerosi spettatori durante l’evento. L’attore ha incontrato il pubblico e firmato autografi. Nessun comunicato ufficiale ha fornito dettagli sulla sua presenza o sulle attività svolte. La serata si è conclusa senza ulteriori annunci o dichiarazioni pubbliche.

Un’amatissima star dell’universo del Trno di Spade è giunta nella Riviera Romagnola. Protagonista ieri sera, sabato 4 luglio, al Cinema Fulgor l’attore Bertie Carvel, uno degli attori britannici più raffinati della scena contemporanea, per un incontro con il pubblico durante il quale ha raccontato le sue esperienze nella serialità e il suo lavoro sull’interpretazione. Bertie Carvel -©Italian Global Series Dichiarazione “Ti ricordi la tua prima volta in un teatro?”, gli ha chiesto subito la moderatrice dell’incontro, la giornalista Ilaria Ravarino. “Fu ad una rappresentazione dell’international Scouting” ha risposto l’attore “avevo appena una battuta e poi scendevo dal palco, mi pare di ricordare che non fossi per nulla emozionato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Bertie Carvel on his role in A knight of the seven kingdoms

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