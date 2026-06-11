Steven Spielberg ha rifiutato di dirigere il primo film della serie di Harry Potter. La decisione è stata presa prima che il progetto uscisse dal suo studio di produzione. Secondo fonti vicine, il regista ha preferito non impegnarsi in una saga con più film e ha scelto di concentrarsi su altri progetti. La produzione del film è stata affidata ad altri registi, e il film è stato distribuito nel 2001.

Steven Spielberg non è certo un nome estraneo ai record del botteghino mondiale. Capolavori come I predatori dell’arca perduta e Jurassic Park non hanno solo plasmato la cultura pop, ma hanno anche ridefinito il concetto di blockbuster cinematografico. Eppure, c’è un franchise miliardario da cui il leggendario regista ha scelto di fare un passo indietro: Harry Potter. Se in passato il regista aveva accennato a motivi familiari, recentemente sono emersi nuovi e toccanti dettagli che gettano una luce diversa sulla sua decisione. La scelta di non dirigere il primo capitolo della saga del maghetto è strettamente legata a un altro gigante del cinema: Stanley Kubrick. Il dietro le quinte: l’addio a Hogwarts per “AI – Intelligenza Artificiale”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Perché Steven Spielberg ha rifiutato Harry Potter? La verità dietro il suo “No”

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