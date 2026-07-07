Il 6 luglio 2026, il Comandante Generale dei Carabinieri ha incontrato i vertici di ONU e INTERPOL al Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York. Durante gli incontri sono stati discussi aspetti relativi alla cooperazione internazionale, con particolare attenzione a sicurezza e missioni di pace. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti specifici delle discussioni.

New York, 6 luglio 2026 – Si sono svolti presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite gli incontri istituzionali tra il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e i vertici delle Nazioni Unite, nell’ambito della visita ufficiale negli Stati Uniti dedicata al rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore della sicurezza e delle operazioni di pace. Nel corso della missione, il Generale Luongo ha incontrato l’Under-Secretary-General for Operational Support, Atul Khare, e l’Under-Secretary-General for Peace Operations, Ambasciatore Jean-Pierre Lacroix, affrontando i principali temi legati al contributo dell’Arma dei Carabinieri nelle missioni internazionali promosse dalle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - New York, il Comandante Generale dei Carabinieri incontra i vertici ONU e INTERPOL: rafforzata la cooperazione internazionale per sicurezza e missioni di pace

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