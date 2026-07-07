Consigliere Usa Massad Boulos in visita a Misurata senza presentare proposte scritte

Da napolipiu.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere del presidente degli Stati Uniti ha incontrato a Misurata rappresentanti locali, militari e civili, senza presentare documenti ufficiali o proposte scritte. La visita si inserisce in una serie di colloqui con figure di rilievo nella regione, senza comunicare dettagli su contenuti o obiettivi specifici dell'incontro. La delegazione americana ha partecipato a discussioni informali con i partecipanti locali.

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Incontro a Misurata: Il Consigliere Presidenziale USA Massad Boulos avvia i Colloqui per la Libia. TRIPOLI (LIBIA) – Un’importante riunione si è svolta a Misurata, dove Massad Boulos, consigliere del presidente statunitense, ha avuto colloqui con notabili locali, comandanti militari e rappresentanti della società civile. Questo incontro rappresenta il primo passo concreto verso un’iniziativa mirata a stabilizzare la situazione in Libia, in un periodo di tensioni e incertezze politiche. L’Incontro: Un Passo Verso il Dialogo. Boulos ha chiarito, in un comunicato congiunto rilasciato dopo l’incontro, che in questa fase iniziale non esiste alcuna proposta scritta o dettagliata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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