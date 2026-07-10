Durante una partita di calcetto, un uomo di 59 anni ha accusato un malore e si è accasciato sul campo. Un medico presente sul posto è intervenuto immediatamente e ha praticato le manovre di rianimazione, riuscendo a salvargli la vita. Pochi giorni dopo, lo stesso medico lo ha sottoposto a un intervento chirurgico al cuore presso un ospedale. La vicenda si è conclusa con il paziente in sala operatoria, dopo aver subito un arresto cardiaco durante l’attività sportiva.

Un curioso caso della vita: salvare una persona da un arresto cardiaco e poi ritrovarla in sala operatoria pochi giorni dopo. Questo è quanto accaduto a Luca Botta, cardiochirurgo del Sant’Orsola di Bologna, che ha salvato da un arresto cardiaco Cesareromano Corti, avvocato di 59 anni, che ha accusato un malore durante una partita di calcetto. Botta non poteva immaginarselo ma lo avrebbe incontrato di nuovo qualche giorno dopo per operarlo. Dottor Botta, ci racconta cosa è successo?«Era un martedì, me lo ricordo perché noi giochiamo di martedì. Gioco con una squadra di amici in cui c’è anche un collega, il dottor Nevio Taglieri dell’emodinamica. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Ha un malore sul campo di calcetto, lo salva il medico che pochi giorni dopo lo opera: «Rivederlo in sala operatoria è stato incredibile»

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Ha un malore sul campo di calcetto, lo salva il medico che pochi giorni dopo lo opera: Rivederlo in sala operatoria è stato incredibileBologna, il cardiochirurgo Botta si trovava in un altro campo da gioco quando è intervenuto con il collega Taglieri per salvare il 59enne da un arresto cardiaco: In ospedale mi ha riconosciuto subito ... corrieredibologna.corriere.it