Quando lo screening è decisivo | il medico si accorge che qualcosa non va e lo staff dell' ospedale San Giovanni Bosco di Torino lo salva

Notizia in breve

Durante la manifestazione ‘Le oasi della salute’ a Torino, un uomo di 57 anni è stato salvato grazie a uno screening domenica 17 maggio 2026. Il medico ha notato qualcosa di anomalo e ha allertato lo staff dell’ospedale San Giovanni Bosco, che ha intervenuto immediatamente. L’intervento tempestivo ha evitato complicazioni più gravi. Nessun dettaglio sulle condizioni attuali dell’uomo è stato reso noto.