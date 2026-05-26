Quando lo screening è decisivo | il medico si accorge che qualcosa non va e lo staff dell' ospedale San Giovanni Bosco di Torino lo salva
Durante la manifestazione ‘Le oasi della salute’ a Torino, un uomo di 57 anni è stato salvato grazie a uno screening domenica 17 maggio 2026. Il medico ha notato qualcosa di anomalo e ha allertato lo staff dell’ospedale San Giovanni Bosco, che ha intervenuto immediatamente. L’intervento tempestivo ha evitato complicazioni più gravi. Nessun dettaglio sulle condizioni attuali dell’uomo è stato reso noto.
Un uomo di 57 anni è stato salvato grazie a uno screening eseguito nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 a Torino, durante la manifestazione regionale ‘Le oasi della salute’, promossa dall'assessorato alla sanità della Regione Piemonte con il coordinamento scientifico di Federico Nardi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Roma, nervi tesi a Trigoria: lo scontro tra Gasperini e lo staff medicoA Trigoria si sono verificati tensioni tra l’allenatore e lo staff medico della Roma, in un momento in cui i risultati della squadra sono ancora...
Il Roma: “Conte, tensioni con lo staff medico tra le cause dell’addio al Napoli”Secondo quanto riportato da un quotidiano, le ragioni alla base dell’addio di un noto allenatore alla squadra di calcio includerebbero anche tensioni...
Argomenti più discussi: Solidarietà e Prevenzione: grande partecipazione per lo Screening della Visione organizzato dalla So.San. ODV Lions Corigliano a Fabrizio; Tappa di Napoli da record: con oltre 15mila visite, Tennis & Friends supera i 400mila screening totali; Test e approfondimenti contro l’HIV durante ‘Campobasso previene’; Sicurezza antincendio, ridiventano aspre le polemiche sul Ruggi.
Solidarietà e Prevenzione: grande partecipazione per lo Screening della Visione organizzato dalla So.San. ODV Lions Corigliano a Fabrizio La So.San. ODV Lions Corigliano conferma la sua tangibile presenza sul territorio con lo Screening della Visione, facebook