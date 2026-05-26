Quando lo screening è decisivo | il medico si accorge che qualcosa non va e lo staff dell' ospedale San Giovanni Bosco di Torino lo salva

Da torinotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la manifestazione ‘Le oasi della salute’ a Torino, un uomo di 57 anni è stato salvato grazie a uno screening domenica 17 maggio 2026. Il medico ha notato qualcosa di anomalo e ha allertato lo staff dell’ospedale San Giovanni Bosco, che ha intervenuto immediatamente. L’intervento tempestivo ha evitato complicazioni più gravi. Nessun dettaglio sulle condizioni attuali dell’uomo è stato reso noto.

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Un uomo di 57 anni è stato salvato grazie a uno screening eseguito nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 a Torino, durante la manifestazione regionale ‘Le oasi della salute’, promossa dall'assessorato alla sanità della Regione Piemonte con il coordinamento scientifico di Federico Nardi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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