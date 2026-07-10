ha il divieto di avvicinarsi ma lo trovano al picnic con la compagna

Un uomo con un divieto di avvicinamento è stato trovato dai carabinieri mentre partecipava a un picnic con la compagna nel territorio comunale. Nonostante il divieto, era presente al luogo insieme alla donna, violando le restrizioni imposte. La vicenda si è verificata negli ultimi giorni e si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo in un contesto che avrebbe dovuto evitare.

Ha un divieto di avvicinamento in atto, ma i carabinieri lo trovano ad un picnic con la compagna da cui dovrebbe invece stare lontano. Si tratta di una storia che ha del paradossale, ma successa realmente in questi giorni nel territorio comunale di Copparo. L’uomo è stato infatti oggetto di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Ferrara, ovvero, un divieto assoluto di avvicinamento alla persona offesa, nel caso specifico la sua compagna. In sintesi, all’indagato viene imposto di non avvicinarsi a luoghi specifici frequentati dalla persona offesa o di mantenere una distanza minima e un divieto di comunicazione con quest’ultima, pena un inasprimento della pena, se necessario anche fino al carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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