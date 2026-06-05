Un uomo è stato arrestato per aver violato un divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto riferito, l’individuo si sarebbe avvicinato alla donna nonostante il provvedimento che gli impediva di farlo. L’arresto è stato eseguito dopo che sono stati riscontrati i fatti. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o alle eventuali conseguenze legali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non avrebbe rispettato il provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all’ex compagna. Per questo motivo M. V., 32enne di Pietrelcina è stato arrestato nella serata di ieri a Pesco Sannita e successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo era già destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria, che gli imponeva di mantenere le distanze dalla donna. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il 32enne avrebbe però violato le prescrizioni imposte dal giudice, facendo scattare un aggravamento della misura cautelare. A seguito delle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine e della segnalazione della presunta violazione, l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto dell’uomo e la sua collocazione agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non poteva avvicinarsi all’ex compagna: viola il divieto e viene arrestato

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STALKER DI 34 ANNI ARRESTATO | 30/04/2026

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