Il programma Affari Tuoi perderà la sua mascotte Gennarino, un ragazzo di 13 anni e mezzo. La decisione è stata presa perché portarlo a Milano sarebbe complicato e lui non sopporterebbe il trasferimento. La trasmissione tornerà in onda dal 6 settembre su Rai1, con Stefano De Martino alla conduzione e Herbert Ballerina come ospite. La produzione si sposterà dagli studi di Roma a quelli di Milano.

La prossima stagione di Affari Tuoi porterà con sé diverse novità. Il programma di Rai1, che tornerà in onda dal 6 settembre con Stefano De Martino alla conduzione e la presenza di Herbert Ballerina, lascerà infatti Roma per trasferirsi negli studi Rai di Milano. Il cambiamento più sentito dal pubblico riguarda Gennarino, il cane diventato una vera e propria mascotte della trasmissione, che non sarà presente nella nuova edizione. A confermare l’assenza è stato Massimo Perla, il dog trainer che si è occupato dell’addestramento di Seven, il vero nome del cagnolino conosciuto da tutti come Gennarino. L’addestratore ha spiegato a Fanpage.it che la decisione è legata soprattutto all’età dell’animale: “Non ci sarà perché ha 13 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ha 13 anni e mezzo, portarlo a Milano è complicato, non sopporterebbe il trasferimento”: Affari Tuoi perde la sua mascotte Gennarino

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