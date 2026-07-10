Addio a Gennarino il cane più amato di Affari Tuoi | l’addestratore svela perché ha detto basta dopo 13 anni

Dopo 13 anni, il cane Jack Russell noto come Gennarino non sarà più presente nel programma televisivo Affari Tuoi. L’addestratore ha annunciato l’addio, spiegando di aver deciso di interrompere la collaborazione con l’animale. Gennarino ha partecipato alle riprese per diversi anni, diventando un’icona del format e attirando l’attenzione di milioni di spettatori. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle motivazioni della decisione.

C’era una volta un Jack Russell che correva tra le postazioni di Affari Tuoi, inseguendo un premio in gettoni d’oro e strappando sorrisi a milioni di telespettatori. Gennarino, o meglio Seven come si chiama nella vita reale, è stato molto più di una mascotte: è diventato un simbolo del game show condotto da Stefano De Martino, un elemento di unione capace di conquistare l’affetto del pubblico senza pronunciare una parola. Ma ora che il programma si prepara a trasferirsi da Roma a Milano, per lui è arrivato il momento di appendere il guinzaglio al chiodo. Una pensione meritata, annunciata durante la presentazione dei palinsesti autunnali 20262027, che lascia spazio a una domanda: cosa farà il cane più famoso della televisione italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, il trasloco di Affari Tuoi porta il primo grande addio: perché Gennarino non ci sarà piùIl programma televisivo trasloca negli studi di Milano, portando con sé una novità importante.

Addio Gennarino: Affari Tuoi cambia città e mascotteLa prossima stagione di Affari Tuoi si sposterà al Nord e, con il cambiamento di location, perderà anche la mascotte Gennarino, il cane che ha...

Temi più discussi: Gennarino va in pensione: il cane di Affari Tuoi lascia la trasmissione a fine stagione; Rivoluzione Affari Tuoi, addio anche al cane Gennarino: perché non sarà più in studio (come Thanat e Lupo); Rivoluzione Affari Tuoi, cosa cambia da settembre: dagli studi di Milano all’addio di Gennarino; Affari Tuoi dice addio a Gennarino e lascia Roma: la rivoluzione per il prossimo anno.

Leggi la notizia : Gennarino lascia Affari Tuoi: un'icona che va in pensione - Addio a Gennarino, il cane simbolo di Affari Tuoi: dopo 13 anni e mezzo si va in pensione per rispettare il suo benessere, segnando un… lacronacadiroma.it/2026/07/addio-… #Genn x.com

Affari Tuoi, rivoluzione per il game show di Rai1: nuovo studio, addio a Gennarino e sorprese nel castMancano ancora due mesi al ritorno in onda di Affari Tuoi , ma la nuova edizione del game show di Rai1 è già al centro dell'attenzione. Stefano De Martino e la ... torresette.news

Gennarino lascia Affari Tuoi: perché il cagnolino di Stefano De Martino va in pensioneDopo due anni sul set del game show al fianco di Stefano De Martino, il Jack Russell più amato della tv italiana lascia le scene ... iodonna.it