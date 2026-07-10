Nella prossima stagione, Affari Tuoi cambierà sede e si trasferirà da Roma a Milano. La trasmissione non utilizzerà più la mascotte Gennarino, un cane che aveva 13 anni e che quest’anno non sarà presente. La decisione di eliminare il personaggio è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo. La trasmissione continuerà con la sua formula senza la presenza di Gennarino.

Affari Tuoi, nella prossima stagione, dovrà fare a meno della mascotte Gennarino. Il cane più famoso della tv generalista non farà più compagnia al pubblico di Rai 1. L’assenza è dovuta al fatto che il quiz show condotto da Stefano De Martino non sarà più registrato a Roma. Le nuove puntate saranno confezionate a Milano e il cagnolino non potrà affrontare tre volte a settimana il viaggio dalla Capitale al capoluogo lombardo. Affari Tuoi, nella prossima stagione non ci sarà Gennarino: il motivo L'ipotesi di inserire un nuovo cagnolino nel quiz show Le altre novità di Affari Tuoi Affari Tuoi, nella prossima stagione non ci sarà Gennarino: il motivo Gennarino non sarà più in studio ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Affari Tuoi trasloca da Roma a Milano senza Gennarino dalla prossima edizione, "ha 13 anni, è complicato"

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Affari tuoi trasloca da Roma a Milano: addio a Lupo, Tanhat e alla mascotte Gennarino

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