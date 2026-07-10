Lo scorso novembre, in un'intervista a GQ, un artista ha dichiarato di essere il primo in Italia a possedere un suo distillato di tequila, specificando di essere il proprietario e non solo ambassador. Ha raccontato di aver avviato un'impresa chiamata Tequiero, sottolineando che si tratta di un prodotto di sua proprietà. La dichiarazione è stata fatta in relazione alla sua attività imprenditoriale nel settore delle bevande alcoliche.

In un'intervista a GQ lo scorso novembre, parlando della sua avventura imprenditoriale con Tequiero, Guè aveva raccontato “ Ci tengo a sottolineare che sono il primo artista in Italia con un suo distillato di proprietà, non di cui sono ambassador, è proprio mio”. Il progetto era diventato qualcosa di più di un side business. “ Per alcuni versi non ti nascondo che la vivo come un mio nuovo lavoro”, aveva detto. Nel 2025 il rapper ha lanciato anche un altro progetto di cui parla con orgoglio, il barber shop VDV Street Barber a San Donato Milanese Ora Guè ha deciso di fare un passo ulteriore: non essere più soltanto socio di Tequiero, ma... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Guè ci aveva detto che la tequila era il suo nuovo lavoro e faceva sul serio

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