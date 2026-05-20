Orta Nova sotto choc per la tragica morte di Raffaele | Imprenditore serio che amava il suo lavoro

La sera del 19 maggio, nelle campagne di Orta Nova, si è verificata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Un imprenditore agricolo di 34 anni ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro, rimanendo schiacciato da un muletto all’interno della sua azienda. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona seria e appassionata del suo mestiere. La vicenda è ora al centro delle attenzioni delle autorità competenti.

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