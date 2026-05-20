Orta Nova sotto choc per la tragica morte di Raffaele | Imprenditore serio che amava il suo lavoro
La sera del 19 maggio, nelle campagne di Orta Nova, si è verificata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Un imprenditore agricolo di 34 anni ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro, rimanendo schiacciato da un muletto all’interno della sua azienda. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona seria e appassionata del suo mestiere. La vicenda è ora al centro delle attenzioni delle autorità competenti.
La sera del 19 maggio, nelle campagne di Orta Nova, Raffaele Sacchitelli, imprenditore agricolo di 34 anni, ha perso la vita schiacciato da un muletto nella sua azienda. Il tragico incidente sul lavoro che ha scosso profondamente l'intera comunità della Capitanata, suscitando una catena di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
El fin de un Imperio: La CRUDA REALIDAD de los Aztecas bajo el yugo español
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