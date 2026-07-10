Nel Parco della Rinchiostra è stata installata la segnaletica botanica, conclusione del progetto ‘Gigi Guadagnucci e la natura’. L’intervento mira a identificare le specie vegetali presenti nel parco, migliorando la fruibilità e la conoscenza del patrimonio botanico locale. La segnaletica fornisce informazioni precise sulle piante, contribuendo a un’esperienza educativa e di scoperta per i visitatori. L’installazione rappresenta l’ultimo step di un progetto dedicato alla valorizzazione della natura nel parco.

Si conclude con l’installazione della segnaletica botanica nel Parco della Rinchiostra il progetto ’ Gigi Guadagnucci e la natura. Il Giardino della Rinchiostra ’ che ha abbracciato l’anno scolastico appena concluso, promosso dal Comune di Massa e realizzato dal Museo Gigi Guadagnucci in collaborazione con il Liceo artistico e musicale Felice Palma e l’associazione Aquilegia Natura e Paesaggio Apuano. Il progetto è nato nell’ambito di un percorso di formazione scuola-lavoro che ha coinvolto gli studenti della classe 4ª A Arti Figurative del Liceo Palma in un percorso di ricerca, osservazione e restituzione artistica del patrimonio botanico del Parco di Villa Rinchiostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Gudagnucci e la natura’. Segnaletica botanica al parco della Rinchiostra

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