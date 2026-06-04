A Vittoria è stato inaugurato il parco NEOS_VLTRA, un’area che unisce sculture e piante. Le opere, realizzate con materiali della terra siciliana, sono collocate in uno spazio delimitato da un recinto brutalista. Il parco offre un ambiente dedicato alla contemplazione, con sculture site-specific integrate nel paesaggio naturale. La struttura del recinto definisce i confini tra arte e natura, creando un’atmosfera di riflessione.

Come può un recinto brutalista proteggere la contemplazione interiore?. Quali materiali della terra siciliana animano le opere site-specific?. Chi è l'imprenditore che trasforma i terreni agricoli in cultura?. In che modo l'arte contemporanea cambierà il turismo nella Sicilia iblea?.? In Breve Il progetto si sviluppa su sette terreni agricoli nel territorio di Vittoria.. L'esposizione Beyond the Wall utilizza pietra lavica e terra rossa siciliana.. Roberto Riccio ha guidato Galileo Global Education Italia per oltre vent'anni.. Il parco integra ulivi secolari e mandorli nel percorso espositivo.. L’arte e la natura si incontrano a Vittoria: nasce il parco NEOSVLTRA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arte e natura a Vittoria: nasce il parco NEOS_VLTRA tra botanica e sculture

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Arte tra le colline: nasce il Parco Sculture Todini a TodiÈ stato inaugurato il Parco Sculture Todini a Todi, un’area di installazioni artistiche distribuite tra le colline umbre.

Marzamemi si tinge d’arte: nasce il festival di sculture su sabbiaA Marzamemi prende il via un festival dedicato alle sculture di sabbia, con artisti provenienti da diversi paesi che stanno realizzando le loro opere...

Temi più discussi: Arte e Natura 2026; A Cavareno arte e natura si incontrano con il Festival delle Armonie; La Biennale Gherdëina in Val Gardena: arte e natura dialogano nelle Dolomiti; Biella: gli incontri del Giovedì con Selvatica, arte e natura in festival. ? Eventi Valsesia e Alto Piemonte.

arte e natura insieme e il risultato è perfetto x.com

[Arte][Comm] Un paladino ispirato alla natura reddit

Tra natura e mito, l’arte di Arianna FiorattiSettantacinque opere a china per raccontare il rapporto tra natura, mito e spiritualità. Al Museo Civico di Sansepolcro è stata inaugurata Zoomorphica, la mostra personale di Arianna Fioratti Loreto, ... teletruria.it

Arte e natura: a Lodi aprirà l’Archivio permanente di Giuliano MauriL’archivio dell’artista Giuliano Mauri trova una sede permanente: oltre mille oggetti, tra quadri, disegni, progetti, neon, vetri, tele di canapa grezza, fotografie, video, maquette e prototipi di ... exibart.com