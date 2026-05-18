Al Grumello | passeggiata eco-antropologica nel parco storico con pratica botanica all’Hortus Plinii
Il prossimo fine settimana, la Villa del Grumello di Como ospiterà due eventi nel suo parco storico. La prima iniziativa sarà una passeggiata eco-antropologica, volta a esplorare le caratteristiche del parco attraverso un percorso di osservazione e conoscenza dell’ambiente naturale e delle sue interazioni con l’uomo. La seconda si concentrerà sulla pratica botanica presso l’Hortus Plinii, un orto storico dedicato alla coltivazione di piante e alla scoperta delle specie vegetali presenti nel giardino. Entrambi gli appuntamenti sono rivolti a grandi e bambini.
Due appuntamenti immersi nelle bellezze del parco storico della Villa del Grumello, tra immaginazione, pratiche di partecipazione e coinvolgimento sensoriale animeranno il prossimo fine settimana la Villa del Grumello di Como coinvolgendo grandi e bambini. Il primo evento, che rientra nella. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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