Al Grumello | passeggiata eco-antropologica nel parco storico con pratica botanica all’Hortus Plinii

Il prossimo fine settimana, la Villa del Grumello di Como ospiterà due eventi nel suo parco storico. La prima iniziativa sarà una passeggiata eco-antropologica, volta a esplorare le caratteristiche del parco attraverso un percorso di osservazione e conoscenza dell’ambiente naturale e delle sue interazioni con l’uomo. La seconda si concentrerà sulla pratica botanica presso l’Hortus Plinii, un orto storico dedicato alla coltivazione di piante e alla scoperta delle specie vegetali presenti nel giardino. Entrambi gli appuntamenti sono rivolti a grandi e bambini.

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