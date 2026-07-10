Guardate con chi Stefano De Martino beccato da una fan che riprende tutto chi spunta sul suo yacht al largo di Ischia
Un video amatoriale mostra il conduttore mentre si trova a bordo di uno yacht nel Golfo di Napoli. La scena è stata ripresa da una fan durante una giornata di relax in mare, con alcuni amici a bordo. La registrazione è stata pubblicata sui social e mostra Stefano De Martino mentre si trova in acqua, con alcuni individui che si aggirano nelle vicinanze. Nessuna informazione aggiuntiva sulle persone presenti o su eventuali dettagli della giornata è stata fornita.
Con l’inizio della stagione estiva, Stefano De Martino si è concesso alcuni giorni di pausa lontano dagli impegni televisivi. Il conduttore ha scelto il Golfo di Napoli per una giornata di relax in mare, a bordo del suo yacht, in compagnia di amici con cui condivide da tempo esperienze professionali e personali. Per Stefano De Martino le uscite in barca rappresentano un appuntamento ricorrente: lo yacht, utilizzato negli anni come luogo di ritrovo, è diventato lo scenario di momenti di convivialità con persone a lui vicine, tra cui diversi volti legati al programma “Stasera tutto è possibile”. Stefano De Martino in vacanza: immagini e contenuti sui social. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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