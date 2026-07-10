Un video amatoriale mostra il conduttore mentre si trova a bordo di uno yacht nel Golfo di Napoli. La scena è stata ripresa da una fan durante una giornata di relax in mare, con alcuni amici a bordo. La registrazione è stata pubblicata sui social e mostra Stefano De Martino mentre si trova in acqua, con alcuni individui che si aggirano nelle vicinanze. Nessuna informazione aggiuntiva sulle persone presenti o su eventuali dettagli della giornata è stata fornita.

Con l’inizio della stagione estiva, Stefano De Martino si è concesso alcuni giorni di pausa lontano dagli impegni televisivi. Il conduttore ha scelto il Golfo di Napoli per una giornata di relax in mare, a bordo del suo yacht, in compagnia di amici con cui condivide da tempo esperienze professionali e personali. Per Stefano De Martino le uscite in barca rappresentano un appuntamento ricorrente: lo yacht, utilizzato negli anni come luogo di ritrovo, è diventato lo scenario di momenti di convivialità con persone a lui vicine, tra cui diversi volti legati al programma “Stasera tutto è possibile”. Stefano De Martino in vacanza: immagini e contenuti sui social. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Tvzap.it - “Guardate con chi”. Stefano De Martino beccato da una fan che riprende tutto, chi spunta sul suo yacht al largo di Ischia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino, con chi era sul suo yacht al largo di IschiaUn personaggio televisivo italiano è stato visto a bordo di uno yacht al largo di Ischia.

Vacanza in yacht a Ischia per Stefano De MartinoUn conduttore televisivo ha trascorso alcuni giorni in vacanza in yacht nel Golfo di Napoli, con amici.

Argomenti più discussi: Stefano De Martino e il Festival del futuro; Affari Tuoi, stop per i Mondiali 2026: ecco quando torna in onda Stefano De Martino su Rai 1; Sanremo 2027, spuntano i primi nomi per Stefano De Martino: chi sono i favoriti; Stefano De Martino e Gilda Ambrosio coppia affiatata e felice a Borgo Egnazia - Esclusivo.

Un diluvio universale, io sono in accappatoio... Guardate che roba!: Mara Venier e Alberto Matano sotto la pioggia al premio Agnes. Sul palco Stefano De Martino e Gerry Scotti con una proposta ilfattoquotidiano.it/2026/06/26/un-… x.com

Stefano De Martino, Ferrari da capogiro e vacanze con la storica fidanzata | Sono tornati insieme?Stefano De Martino torna a far parlare di sé dopo un’uscita in Ferrari. Al suo fianco, una donna speciale che sembra ormai una presenza fissa. ilsussidiario.net