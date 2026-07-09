Un personaggio televisivo italiano è stato visto a bordo di uno yacht al largo di Ischia. L’individuo si trovava in compagnia di alcune persone, con cui ha trascorso alcune ore in mare. La presenza è stata notata durante la stagione estiva, che sta entrando nel vivo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle identità delle persone coinvolte, né sul motivo della visita o sulla durata del soggiorno.

L’estate è appena entrata nel vivo, ma per uno dei volti più amati della televisione italiana è già tempo di concedersi qualche momento di relax prima di affrontare una stagione destinata a cambiare la sua carriera. Tra mare cristallino, amici di lunga data e risate, il conduttore si è regalato una pausa lontano dagli studi televisivi, scegliendo ancora una volta il Golfo di Napoli come rifugio ideale. Per Stefano De Martino, il mare rappresenta ormai una vera tradizione. Il presentatore di Torre Annunziata ha lasciato il porto di Napoli a bordo del suo inseparabile yacht, trasformato negli anni in una sorta di casa galleggiante dove ritrovare serenità e condividere momenti di spensieratezza con le persone più care. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Stefano De Martino, con chi era sul suo yacht al largo di Ischia

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