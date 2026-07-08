Vacanza in yacht a Ischia per Stefano De Martino

Un conduttore televisivo ha trascorso alcuni giorni in vacanza in yacht nel Golfo di Napoli, con amici. La sosta a Ischia è avvenuta dopo la fine della stagione di un programma televisivo. A bordo con lui c’erano altri due uomini, mentre una donna non era presente. Nel frattempo, si parla già del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà nel 2027.

. Dopo la conclusione della stagione di Affari tuoi, il conduttore si concede alcuni giorni di mare tra amici nel Golfo di Napoli. La tappa a Ischia con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni alimenta curiosità anche per l’assenza di Gilda D’Ambrosio, mentre iniziano già le riflessioni sul Festival di Sanremo 2027. La stagione estiva rappresenta il momento ideale per rallentare i ritmi e concedersi qualche giorno di relax, e Stefano De Martino non ha fatto eccezione. Il volto di punta della televisione italiana ha lasciato il porto di Napoli a bordo del suo inseparabile yacht, trasformato ormai da tempo nel punto di partenza delle sue abituali escursioni in mare. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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