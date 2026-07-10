Guardate con chi è Stefano De Martino chi spunta sulla sua barca!

Durante un soggiorno in mare, Stefano De Martino è stato fotografato mentre si trovava sulla sua barca, con una persona non identificata al suo fianco. La scena è stata immortalata da alcuni spettatori e condivisa sui social media. Non sono stati forniti dettagli sulle identità dei presenti o sul luogo esatto dell’evento. La presenza di questa persona ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

L’estate è appena entrata nel vivo, ma per uno dei volti più amati della televisione italiana è già tempo di concedersi qualche momento di relax prima di affrontare una stagione destinata a cambiare la sua carriera. Tra mare cristallino, amici di lunga data e risate, il conduttore si è regalato una pausa lontano dagli studi televisivi, scegliendo ancora una volta il Golfo di Napoli come rifugio ideale. Per Stefano De Martino, il mare rappresenta ormai una vera tradizione. Il presentatore di Torre Annunziata ha lasciato il porto di Napoli a bordo del suo inseparabile yacht, trasformato negli anni in una sorta di casa galleggiante dove ritrovare serenità e condividere momenti di spensieratezza con le persone più care. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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