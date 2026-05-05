Un episodio spiacevole ha coinvolto Stefano De Martino, finito al centro dell’attenzione non per un successo televisivo ma per un gesto vandalico subito in città. La sua auto è stata trovata con una scritta volgare e offensiva, che ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine. Al momento, non sono stati resi noti dettagli su eventuali indagini o responsabili.

Un episodio spiacevole ha coinvolto Stefano De Martino, finito al centro dell’attenzione non per un successo televisivo ma per un gesto vandalico subito in città. Dopo alcuni episodi curiosi e persino affettuosi da parte dei fan, questa volta la sorpresa trovata sulla sua auto è stata tutt’altro che piacevole, trasformando una normale giornata in un piccolo caso mediatico. Stefano De Martino e la macchina vandalizzata: i fatti. Nei giorni scorsi, l’auto del conduttore è stata presa di mira mentre si trovava parcheggiata nel centro di Milano. A differenza di precedenti episodi in cui alcuni fan avevano lasciato messaggi gentili, questa volta qualcuno ha inciso delle scritte sulla carrozzeria.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino, spunta una scritta orrenda sulla sua macchina: insulto volgare, ecco cosa c’è scritto

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L'importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà. ” Stefano De Martino ha scelto l’ironia anche davanti a un episodio poco piacevole: la sua auto, parcheggiata a Milano durante un appuntamento, è stata oggetto di atti vandalici. - facebook.com facebook