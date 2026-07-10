Volkswagen ha annunciato una riduzione significativa della produzione e dell’offerta. La casa automobilistica ha deciso di dimezzare la capacità produttiva e di limitare le gamme di veicoli disponibili, riducendo così la varietà di modelli offerti. Questa decisione interessa tutti i marchi del gruppo e si traduce in una diminuzione delle vetture prodotte rispetto al passato. La mossa si inserisce in un piano di ristrutturazione aziendale, senza ulteriori dettagli sui modelli o sui tempi di attuazione.

Un tempo Volkswagen macinava numeri, e lo faceva per lo più aggiungendo prodotto. Bastava aprire il listino di uno qualsiasi dei marchi del colosso di Wolfsburg per trovare risposta a ogni esigenza: citycar, berline, suv, coupé, cabrio, sportive, elettriche, ibride, termiche. Oggi da quelle parti si naviga in direzione opposta: la parola d’ordine è tagliare. È questo il messaggio arrivato dalla riunione del Consiglio di Sorveglianza del gruppo tedesco, che ha annunciato l’intenzione di ridurre fino alla metà la propria offerta e abbassare la capacità produttiva da 10 a 9 milioni di veicoli ogni anno. A ben vedere, una revisione profonda del modello industriale che lo ha reso il costruttore più grande d’Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gruppo Volkswagen, la cura drastica. Dimezza l’offerta e taglia la capacità produttiva

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Crisi Volkswagen lo Specchio dellEuropa

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