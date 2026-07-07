La Nato cerca capacità produttiva Ankara chiede spazio nell’industria europea

La Nato lavora per aumentare la capacità produttiva militare, con Ankara che chiede maggiore spazio nell’industria europea. Dopo l’incremento dei bilanci, governi e aziende devono trasformare le risorse in munizioni, sistemi d’arma e capacità operative. L’obiettivo è rafforzare l’autonomia delle forze armate, mentre le richieste di Ankara puntano a una maggiore presenza nel settore industriale europeo. La questione riguarda principalmente la capacità di produzione e distribuzione di armamenti.

L’aumento dei bilanci militari ha aperto una seconda fase per la Nato. Dopo gli impegni sulla spesa, governi e imprese devono stabilire come convertire le risorse in munizioni, sistemi d’arma e capacità disponibili. Al Nato Defence industry forum di Ankara, Mark Rutte ha indicato i problemi che rallentano questo passaggio, dai tempi degli appalti alla carenza di tecnici, mentre Ya?ar Güler e Cevdet Y?lmaz, rispettivamente ministro della Difesa e vicepresidente della Turchia, hanno proposto il Paese come una delle basi produttive su cui costruire la crescita industriale dell’Alleanza. Ankara ha accompagnato questa offerta con una richiesta politica, eliminare restrizioni e sanzioni tra alleati e ampliare la partecipazione turca ai programmi europei. 🔗 Leggi su Formiche.net

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NATO Secretary General, North Atlantic Council at Foreign Ministers Meeting, 22 MAY 2026

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