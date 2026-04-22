È iniziato l'ampliamento del polo produttivo di Versilfungo spaVersilfood in via dei Ghivizzani. L'intervento consentirà di aumentare la capacità di produzione fino a quattro volte rispetto all'attuale, con lavori già in corso per espandere gli impianti. L'azienda si prepara a incrementare la produzione, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento o sui volumi previsti.

Partito l’ampliamento del polo produttivo di Versilfungo spaVersilfood in via dei Ghivizzani. Specializzata nella selezione, lavorazione e confezionamento di funghi, frutti e ortaggi, Versilfood quest’anno festeggia il quarantennale di attività con un potenziamento fortemente voluto dal presidente del cda Tommaso Rocca: l’azienda punta infatti a quadruplicare la capacità produttiva. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto che consentirà un controllo più evoluto dei processi lungo tutta la filiera e l’avvio di quattro nuove linee completamente automatizzate. L’ampliamento rafforza inoltre due direttrici centrali per lo sviluppo di Versilfood: innovazione e sostenibilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versilfood si allarga. Potrà quadruplicare la capacità produttiva

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