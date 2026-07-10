Fabio Grosso si è presentato alla conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per l’opportunità di guidare la squadra. Ha annunciato che il modulo di partenza sarà il 4-3-3. La Fiorentina sta lavorando per migliorare la posizione in classifica e ha illustrato il proprio progetto durante l’incontro con i media. La conferenza si è concentrata sulle strategie e sui piani futuri del club.

La Fiorentina si sta muovendo cercando di trovare le carte giuste per riportare il club nelle parti più alte della classifica. La conferenza stampa di ieri pomeriggio, con protagonista Fabio Grosso, è stata un tassello importante per capire il progetto che la squadra toscana ha in mente. Ripartenza viola, progetto delineato e idee chiare:. Nella scorsa stagione, il club viola, sotto la gestione dI Stefano Pioli, aveva alzato le aspettative dei tifosi parlando apertamente di Champions League, percorso che poi si è dimostrato opposto ed ha portato a un esonero del tecnico. Proprio per questo la scelta di partire con un progetto delineato e con idee chiare è fondamentale per dar vita a basi solide da cui costruire. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Grosso si presenta: “Felice di questa opportunità. Si parte dal 4-3-3”

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