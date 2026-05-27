Sarah Toscano ha annunciato le date dei suoi concerti estivi, con l’appuntamento di apertura al Nameless Festival di Lecco l’1 giugno. La cantante vigevanese parteciperà a diversi eventi e manifestazioni musicali durante la stagione, senza specificare altre date o location. La serie di esibizioni è prevista per tutta l’estate, a partire da quella data.

Sarà un’estate ricca di appuntamenti e musica per la cantante vigevanese Sarah Toscano che ha annunciato le date estive, in partenza a giugno. Si parte tra pochi giorni, lunedì 1 giugno 2026, al Nameless Festival di Lecco. Ecco tutte le date: Lunedì 1 giugno 2026 Lecco, Nameless Festival. Martedì 2 giugno 2026 Brolo (ME), Scialamuni Festival. Sabato 27 giugno 2026 Sassari, Piazza San Giovanni. Venerdì 10 luglio 2026 San Marino, Summer Vibes (San Marino Outlet). Domenica 9 agosto 2026 Giulianova (TE), Piazza del Mare. Domenica 16 agosto 2026 Capistrello (AQ), Festa di San Rocco (Via Roma). Sabato 12 settembre 2026 Cento (FE), One Night Summer Hits (Piazza del Guercino). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarah Toscano i concerti di questa estate: ecco dove canterà. Si parte dal Nameless Festival di Lecco l’1 giugno

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