Fabio Grosso, proprio nel giorno del 20esimo anniversario della conquista della Coppa del Mondo nel 2006 tra i protagonisti con la nazionale di Marcello Lippi, si presenta come nuovo tecnico della Fiorentina, dopo un’ottima stagione al Sassuolo. “Ringrazio la proprietà della Fiorentina che mi sta dando l’opportunità di essere sulla panchina di un grande club e questo mi rende orgoglioso. Faccio i ringraziamenti al Sassuolo con cui ho trascorso due anni bellissimi, un percorso che mi ha permesso di avere questa opportunità con la Fiorentina”. Grosso parla al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Viola, e ricorda il rigore decisivo che permise all’Italia di battere la Francia e vincere il Mondiale 2006. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Grosso si presenta alla Fiorentina: “Sono orgoglioso”

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