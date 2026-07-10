Il club ha deciso di cedere Canotto e Dell’Orco, due giocatori under, per far spazio a nuove operazioni di mercato. La società ha comunicato che le partenze sono state concordate e saranno ufficializzate a breve. Giovanni Tedesco guiderà la squadra nella preparazione pre-stagionale, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione e la lucidità tra i giocatori. La squadra si riunirà a Pian di Massiano, senza annunci di nuovi acquisti al momento.

Una partenza a fari spenti. In tono minore, con Giovanni Tedesco che avrà il grande compito di mantenere la lucidità e di trasmettere, come potrà, entusiasmo al gruppo che si ritroverà a Pian di Massiano. Dalle stagioni problematiche possono anche nascere belle imprese. Perché di questo, sulla carta, si parla: di una partenza in salita. I convocati per la preparazione, i giocatori che lunedì mattina saranno a Pian di Massiano per dare il via alla stagione, saranno resi noti domani. Non c’è l’attesa per il volto nuovo, la curiosità di chi aspetta la prima amichevole per vedere all’opera il terzino o l’attaccante. A oggi il Perugia è un cantiere aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, dopo le uscite caccia agli under dalle big. Necessarie le cessioni di Canotto e Dell’Orco

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